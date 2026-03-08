SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ A la découverte des travaux d’aménagement d’un ancien moulin Saint-Aubin-de-Blaye

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ A la découverte des travaux d’aménagement d’un ancien moulin

169 rue du grand moulin Saint-Aubin-de-Blaye Gironde

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, On vous propose partir à la découverte des travaux d’aménagement d’un ancien moulin !

Participez à une visite nature et patrimoine du Grand Moulin à Saint-Aubin ! Découvrez l’histoire de cet ancien moulin avec son propriétaire et les aménagements réalisés pour permettre aux poissons de circuler librement.

Le jeudi 02 avril de 10h à 12h

GRATUIT 50 places

Sur réservation au 07 78 47 66 37 .

+33 7 78 47 66 37

