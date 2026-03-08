SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ A la découverte des travaux d’aménagement d’un ancien moulin Saint-Aubin-de-Blaye
169 rue du grand moulin Saint-Aubin-de-Blaye Gironde
Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, On vous propose partir à la découverte des travaux d’aménagement d’un ancien moulin !
Participez à une visite nature et patrimoine du Grand Moulin à Saint-Aubin ! Découvrez l’histoire de cet ancien moulin avec son propriétaire et les aménagements réalisés pour permettre aux poissons de circuler librement.
Le jeudi 02 avril de 10h à 12h
GRATUIT 50 places
Sur réservation au 07 78 47 66 37 .
