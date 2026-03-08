SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Chantier participatif Plantation d’une haie champêtre à Terres d’Oiseaux

2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité (du 30 mars au 05 avril) Arbres et paysages en Gironde vous invitent à un chantier participatif !

Au programme plantation d’une haie champêtre à Terres d’Oiseaux ! Venez donner un coup main et de pelle à ce beau projet !

A partir de 10h ! Profitez après d’une visite du jardin forêt (avec le collectif jeunes pousses vielles branches) et d’un moment convivial !

Gratuit Sur réservation au 05.56.28.12.27 OU ARBRE33@ORANGE.FR .

2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 28 12 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Chantier participatif Plantation d’une haie champêtre à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde