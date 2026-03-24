SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Ciné Débat L’écho du Grand Rhinolophe avec Natura 2000 Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Ciné Débat L’écho du Grand Rhinolophe avec Natura 2000 Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis dimanche 5 avril 2026.
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Ciné Débat L’écho du Grand Rhinolophe avec Natura 2000
Terres d’Oiseaux 2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dans le cadre de la semaine de la biodiversité (du 30 mars au 05 avril), venez assister à une projection Ciné débat du documentaire L’Echo du Grand Rhinolophe animée par le service Natura 2000.
Cette projection sera suivi d’un apéritif convivial.
Le dimanche 05 avril de 18h à 20h gratuit sans réservation. .
Terres d’Oiseaux 2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 47 66 37
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English : SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Ciné Débat L’écho du Grand Rhinolophe avec Natura 2000
L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Ciné Débat L’écho du Grand Rhinolophe avec Natura 2000 Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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