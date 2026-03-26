SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Ciné Nature à l’écoute de la nature l’énigme du cri silencieux à Saint-Ciers-sur-Gironde

Cinéma Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre de le semaine de la biodiversité (du 30 mars au 05 avril), nous vous proposons de découvrir un documentaire nature au cinéma de Saint-Ciers-sur-Gironde !

Rencontrez la nature et ses mystères au cour d’une projection gratuite du documentaire à l’écoute de la nature l’énigme du cri silencieux suivie d’un temps d’animations sur la biodiversité locale.

2 sessions de projection disponibles de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Projection suivi du temps d’animation gratuit et sans réservation. Adapté à tout public. .

Cinéma Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88

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L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Ciné Nature à l’écoute de la nature l’énigme du cri silencieux à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde