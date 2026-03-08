SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Conférence avec le photographe animalier Valentin Marchegay Braud-et-Saint-Louis

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Conférence avec le photographe animalier Valentin Marchegay

2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Dans le cadre de la semaine de Biodiversité (du 30 mars au 05 avril) on vous invite à passer un moment avec un invité très spécial, Valentin Marchegay !

Figure emblématique de la photographie animalière sur le territoire, Valentin nous partagera sa passion pour la photographie et pour la nature pendant une heure et demi. Un moment de partage privilégié avec cet amoureux de la nature !

Il a exposé dans les festivals nature les plus renommés au niveau national et Européen (festival de l’Oiseau et de la nature en Baie de Somme, festival de Montier en Der, festival de Namur en Belgique… entre autres !)

Il présentera aussi son nouvel ouvrage plumes de mystère et pourra le dédicacer sur place.

La conférence a lieu de le dimanche 05 avril 15h à 16h30 Gratuit

Dans la bâtiment d’accueil de Terres d’Oiseaux. Conférence sans réservation. .

2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88

