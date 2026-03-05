SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Construction d’un nichoir à Oiseaux à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Construction d’un nichoir à Oiseaux à Terres d’Oiseaux

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

2026-04-05

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité (30 mars au 05 avril), on vous invite à venir construire votre propre nichoir à Oiseaux à Terres d’Oiseaux le dimanche 05 avril !

Venez bricoler à l’air frais, pour construire un joli nichoir pour nos amis à plumes !

Cette activité est adapté aux enfants, accompagné.s d’un parent. Tout le matériel est fourni.

De 14h à 16h et de 16h à 18h.

Activité SANS réservation, RDV à l’accueil de Terres d’Oiseaux pour venir régler l’activité et venir chercher votre bon pour l’activité.

Vous pourrez également profiter d’autres activités, de visites, d’une conférence, de foods-trucks tout au long de la journée ! .

2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

