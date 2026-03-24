SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Découverte de la réserve du CNPE

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, on vous invite à observer les oiseaux dans un endroit un peu particulier….On vous donne RDV au belvédère de la réserve de la Centrale Nucléaire du Blayais ! Un véritable havre de paix pour nos amis à plumes !

Au programme

Deux sessions d’observations gratuites (L’animation se fera depuis l’observatoire)

– de 14h à 15h et de 15h à 16h (15 personnes par session)

Des longues vues seront mises à disposition. Les animateurs de la centrale nucléaire EDF et de la FDC33 présenteront leur rôle dans ce projet et répondront aux différentes questions que vous pouvez vous poser sur ce thème ou sur des sujets plus larges dans leurs domaines respectifs.

Sur réservation à l’adresse mail mariefd.angot@fdc33.com o u par tél 06 08 11 95 62 .

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 11 95 62

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English : SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Découverte de la réserve du CNPE

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Découverte de la réserve du CNPE Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde