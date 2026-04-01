ANNULÉ SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Fabrication d’une presse à fleurs à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde
ANNULÉ SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Fabrication d’une presse à fleurs à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde mercredi 1 avril 2026.
ANNULÉ SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Fabrication d’une presse à fleurs à Saint-Ciers-sur-Gironde
5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
– ANNULÉ
Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, nous vous invitons à venir créer et décorer votre propre presse à fleurs !
Mais à quoi sert la presse à fleurs ? Le pressage est une méthode traditionnelle et efficace permettant d’aplatir les fleurs et les feuillages, afin de les conserver et de les intégrer dans un herbier.
Activité encadrée par Mélanie, via la micro folie Terres d’Estuaire , à partir de 6 ans (et accompagné) pour enfants et adultes gratuit 8 places maximum.
Sur réservation micro-folie@cc-estuaire.fr ou 06 26 92 90 75 .
5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75
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L’événement ANNULÉ SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Fabrication d’une presse à fleurs à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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