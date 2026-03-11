SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Journée technique Cultiver avec le Vivant à la ferme de lombrics Happy Vers La ferme à lombrics Reignac

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Journée technique Cultiver avec le Vivant à la ferme de lombrics Happy Vers

La ferme à lombrics 6 Le Passage Dessus Reignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité (du 30 mars au 05 avril) Une journée pour relier pratiques agricoles et régénération du vivant est organisée à la ferme de lombrics Happy Vers !

Et si votre ferme devenait un espace régénératif pour les sols, l’eau et la biodiversité ?

Le lundi 30 mars de 9h à 16h30, la ferme Happy’Vers ouvre ses portes pour une journée technique immersive à destination des agriculteur·rice·s du territoire. Pique nique en mode auberge Espagnole pour le repas du midi.

Objectif partager des retours d’expérience concrets et explorer les leviers mobilisables pour renforcer la résilience des exploitations agricoles face aux évolutions climatiques.

Un temps convivial au milieu de la journée pour prolonger les échanges entre pairs.

A partir de 14 ans GRATUIT

Réservation obligatoire. .

La ferme à lombrics 6 Le Passage Dessus Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 47 19 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Journée technique Cultiver avec le Vivant à la ferme de lombrics Happy Vers

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Journée technique Cultiver avec le Vivant à la ferme de lombrics Happy Vers Reignac a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde