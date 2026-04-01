SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde

5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 10:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité (du 30 mars au 05 avril), nous invitons les tout-petits à venir écouter des histoires autour de la nature à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde !

Il n’y a pas que les grands qui lisent ! À la médiathèque les tout-petits et leurs parents ou assistantes maternelles peuvent venir écouter deux trois petites histoires animées par un agent de la médiathèque.

gratuit et dure 30 minutes, idéal pour les tout-petits ! De 0 à 4 ans.

Une session à 10h et une à 11h. Pas besoin de réserver. .

5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 84 36

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English : SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde