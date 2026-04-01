SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde mercredi 1 avril 2026.
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde
5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 10:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Dans le cadre de la semaine de la biodiversité (du 30 mars au 05 avril), nous invitons les tout-petits à venir écouter des histoires autour de la nature à la médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde !
Il n’y a pas que les grands qui lisent ! À la médiathèque les tout-petits et leurs parents ou assistantes maternelles peuvent venir écouter deux trois petites histoires animées par un agent de la médiathèque.
gratuit et dure 30 minutes, idéal pour les tout-petits ! De 0 à 4 ans.
Une session à 10h et une à 11h. Pas besoin de réserver. .
5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 84 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde
L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ L’heure des histoires à Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
À voir aussi à Saint-Ciers-sur-Gironde (Gironde)
- Brocante Vide Grenier à Saint-Ciers sur Gironde Restaurant Le Millésime Saint-Ciers-sur-Gironde 12 avril 2026
- Vide ta chambre à Saint-Ciers sur Gironde Salle des fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde 18 avril 2026
- Soirée « Fluo » Saint-Ciers-sur-Gironde 1 mai 2026
- Fantasia festival de manga et de science-fiction Saint-Ciers-sur-Gironde 4 juillet 2026
- Fête médiévale et fantastique Château La Martinière Saint-Ciers-sur-Gironde 7 août 2026