SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite du jardin du 4L café & temps convivial à Cartelègue

18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

A l’occasion de la semaine de la biodiversité (du 30 mars au 05 avril), nous vous proposons de venir découvrir et visiter le Jardin collectif du 4L Café à Cartelègue !

prenez le temps d’échanger, de partager et de découvrir des pratiques autour de la gestion d’un jardin plantation, entretien, récolte.. plus rien ne vous échappera pour devenir un vrai pro du jardin !

Il sera suivi d’un temps convivial, le tout dans la bonne humeur !

Gratuit, entrée libre le mercredi 01 avril à partir de 10h. .

18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 81 75 83

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English : SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite du jardin du 4L café & temps convivial à Cartelègue

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite du jardin du 4L café & temps convivial à Cartelègue Cartelègue a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde