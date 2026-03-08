SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée de Terres d’Oiseaux avec un bagueur professionnel Jean-Pierre Baudet

2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité ( du 30 mars au 05 avril), on vous propose de venir faire une pause en pleine nature !

On se donne RDV le dimanche 5 avril de 14h à 17h pour une visite guidée avec l’emblématique Jean-Pierre BAUDET, bagueur incontournable du site Terres d’Oiseaux ! Profitez de son expérience, de ses connaissances et de toutes ses astuces pour repérer les oiseaux !

Une visite de 3 heures avec un homme de terrain qui connaît le site comme sa poche ça vous tente ?

RDV dans le bâtiment d’accueil de Terres d’Oiseaux

Sur réservation 05 57 32 88 88

Places limitées 15 personnes A partir de 8 ans

Profitez de cette journée pour déambuler de stands en stands lors de la fête de la biodiversité, évènement qui clôture la semaine de la biodiversité ! .

2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée de Terres d’Oiseaux avec un bagueur professionnel Jean-Pierre Baudet Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde