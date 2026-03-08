SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée de Terres d’Oiseaux avec un bagueur professionnel Jean-Pierre Baudet Braud-et-Saint-Louis
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée de Terres d’Oiseaux avec un bagueur professionnel Jean-Pierre Baudet Braud-et-Saint-Louis dimanche 5 avril 2026.
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée de Terres d’Oiseaux avec un bagueur professionnel Jean-Pierre Baudet
2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dans le cadre de la semaine de la biodiversité ( du 30 mars au 05 avril), on vous propose de venir faire une pause en pleine nature !
On se donne RDV le dimanche 5 avril de 14h à 17h pour une visite guidée avec l’emblématique Jean-Pierre BAUDET, bagueur incontournable du site Terres d’Oiseaux ! Profitez de son expérience, de ses connaissances et de toutes ses astuces pour repérer les oiseaux !
Une visite de 3 heures avec un homme de terrain qui connaît le site comme sa poche ça vous tente ?
RDV dans le bâtiment d’accueil de Terres d’Oiseaux
Sur réservation 05 57 32 88 88
Places limitées 15 personnes A partir de 8 ans
Profitez de cette journée pour déambuler de stands en stands lors de la fête de la biodiversité, évènement qui clôture la semaine de la biodiversité ! .
2 les nouvelles possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée de Terres d’Oiseaux avec un bagueur professionnel Jean-Pierre Baudet Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde