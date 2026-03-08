SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite NATURA 2000 de Berdassit Saint-Ciers-sur-Gironde

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite NATURA 2000 de Berdassit étang de berdassit Saint-Ciers-sur-Gironde 2026-03-31

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite NATURA 2000 de Berdassit Saint-Ciers-sur-Gironde mardi 31 mars 2026.

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite NATURA 2000 de Berdassit

étang de berdassit Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31

Date(s) :
2026-03-31

Dans le cadre de la semaine de la biodiversité,
Le mercredi 01 avril de ……………..
GRATUIT

Sur réservation au 05 57 32 88 88   .

étang de berdassit Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite NATURA 2000 de Berdassit Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

Prochains événements à Saint-Ciers-sur-Gironde