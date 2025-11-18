Semaine de la création – CRR Marcel Dadi de Créteil Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi Créteil Mardi 18 novembre, 20h00 Entrée libre – Réservation au 01 56 72 10 10 ou par mail à crr.creteil@gpsea.fr

1ère édition – du 17 au 21 novembre

**CONCERT ENSEMBLE 2E2M**

**PROGRAMME**

**Juan Arroyo —**_**Wayra aux Indes parallèles – mvt 1 et 4**_

mezzo-soprano, 2 flûtes, clarinette, percussions, harpe, violons, alto, violoncelle

**György Ligeti —**_**Hommage à Hilding Rosenberg**_

violon et violoncelle

**Noriko Baba —**_**Non-canonic Variations**_

flûte, clarinette, alto, violoncelle

**György Ligeti —**_**Baladă şi joc**_

2 violons

**Luciano Berio —**_**Folk Songs**_

mezzo-soprano, flûte, clarinette, 2 percussions, harpe, alto, violoncelle

**—avec**

Léo Margue, direction

Véronique Fèvre, clarinette

François Vallet-Tessier, percussions

Claire Merlet, alto

David Simpson, violoncelle

Et les étudiant·e·s du CRR Marcel Dadi de Créteil

**—INFOS PRATIQUES—**

Mardi 18 novembre 2025 – 20h

CRR Marcel Dadi – Créteil

2-4 rue Déménitroux, 94000 Créteil

Entrée libre

Réservation au 01 56 72 10 10 ou par mail à [crr.creteil@gpsea.fr](mailto:crr.creteil@gpsea.fr)

Infos : [ensemble2e2m.fr/crr-de-creteil](https://www.ensemble2e2m.fr/crr-de-creteil/)

**—**

Coproduction 2e2m / CRR Marcel Dadi de Créteil

Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi 2-4 Rue Maurice Déménitroux, Créteil Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Créteil 94000 Val-de-Marne