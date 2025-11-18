Semaine de la création – CRR Marcel Dadi de Créteil Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi Créteil
Semaine de la création – CRR Marcel Dadi de Créteil Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi Créteil Mardi 18 novembre, 20h00 Entrée libre – Réservation au 01 56 72 10 10 ou par mail à crr.creteil@gpsea.fr
1ère édition – du 17 au 21 novembre
**CONCERT ENSEMBLE 2E2M**
**PROGRAMME**
**Juan Arroyo —**_**Wayra aux Indes parallèles – mvt 1 et 4**_
mezzo-soprano, 2 flûtes, clarinette, percussions, harpe, violons, alto, violoncelle
**György Ligeti —**_**Hommage à Hilding Rosenberg**_
violon et violoncelle
**Noriko Baba —**_**Non-canonic Variations**_
flûte, clarinette, alto, violoncelle
**György Ligeti —**_**Baladă şi joc**_
2 violons
**Luciano Berio —**_**Folk Songs**_
mezzo-soprano, flûte, clarinette, 2 percussions, harpe, alto, violoncelle
**—avec**
Léo Margue, direction
Véronique Fèvre, clarinette
François Vallet-Tessier, percussions
Claire Merlet, alto
David Simpson, violoncelle
Et les étudiant·e·s du CRR Marcel Dadi de Créteil
**—INFOS PRATIQUES—**
Mardi 18 novembre 2025 – 20h
CRR Marcel Dadi – Créteil
2-4 rue Déménitroux, 94000 Créteil
Entrée libre
Réservation au 01 56 72 10 10 ou par mail à [crr.creteil@gpsea.fr](mailto:crr.creteil@gpsea.fr)
Infos : [ensemble2e2m.fr/crr-de-creteil](https://www.ensemble2e2m.fr/crr-de-creteil/)
**—**
Coproduction 2e2m / CRR Marcel Dadi de Créteil
Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi 2-4 Rue Maurice Déménitroux, Créteil Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Créteil 94000 Val-de-Marne