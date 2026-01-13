Semaine de la danse

Gannat

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-19

2026-04-26

Date(s) :

2026-04-19

Gannat vibre au rythme de la danse ! Ateliers, démonstrations, spectacles, expositions, cinéma et médiathèque. Point fort une grande restitution avec tous les élèves gannatois. Programme sur ville-gannat.fr

.

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes accueil@ville-gannat.fr

English :

Gannat vibrates to the rhythm of dance! Workshops, demonstrations, shows, exhibitions, cinema and media library. Highlight: a grand restitution with all Gannat students. Program on ville-gannat.fr

L’événement Semaine de la danse Gannat a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de tourisme Val de Sioule