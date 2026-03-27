Semaine de la diversité Bayonne
Semaine de la diversité Bayonne vendredi 27 mars 2026.
Semaine de la diversité
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-27
Du 27 mars au 4 avril, les associations bayonnaises se mobilisent, à l’initiative de la ville pour mettre en lumière les valeurs de tolérance et de solidarité qui animent Bayonne au quotidien et permettent à chacun d’y trouver sa place.
De nombreuses associations œuvrent toute l’année pour la reconnaissance des droits universels de la personne, quelle que soit sa différence, et participent activement à l’inclusion sociale de tous.
Pour cette 11ème édition, des spectacles, concerts, ciné-débats, expositions, performances et activités pour tous les publics nous permettront de découvrir l’autre. .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Semaine de la diversité
L’événement Semaine de la diversité Bayonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bayonne
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