Semaine de la diversité

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-27

Du 27 mars au 4 avril, les associations bayonnaises se mobilisent, à l’initiative de la ville pour mettre en lumière les valeurs de tolérance et de solidarité qui animent Bayonne au quotidien et permettent à chacun d’y trouver sa place.

De nombreuses associations œuvrent toute l’année pour la reconnaissance des droits universels de la personne, quelle que soit sa différence, et participent activement à l’inclusion sociale de tous.

Pour cette 11ème édition, des spectacles, concerts, ciné-débats, expositions, performances et activités pour tous les publics nous permettront de découvrir l’autre. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Semaine de la diversité

L’événement Semaine de la diversité Bayonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bayonne