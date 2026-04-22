Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Centre culturel Ambille Arette

Arette

Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

A la découverte de la biodiversité locale avec Dominique Vileski de l’association “curieux de nature en Haut-Béarn”

Tout public .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference

L’événement Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn