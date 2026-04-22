Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Centre culturel Ambille Arette
Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Centre culturel Ambille Arette vendredi 12 juin 2026.
Arette
Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
A la découverte de la biodiversité locale avec Dominique Vileski de l’association “curieux de nature en Haut-Béarn”
Tout public .
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference
L’événement Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- Culture et vous en Haut-Béarn Le rendez-vous des histoires du mercredi CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette 29 avril 2026
- N°18 Le chemin de la transhumance Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- N°10 Barétous Crêtes d’Issor Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- De La Pierre Saint-Martin à Lescun Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade à Roulettes n°40 Le Virgou à Arette Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026