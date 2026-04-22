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Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Centre culturel Ambille Arette

Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Centre culturel Ambille Arette

Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Centre culturel Ambille Arette vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Centre culturel Ambille

Adresse : 7 rue Paul Ambille

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Arette

Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-12

A la découverte de la biodiversité locale avec Dominique Vileski de l’association “curieux de nature en Haut-Béarn”
Tout public   .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59  culture@arette64.fr

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English : Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference

L’événement Semaine de la flore. Barétous en fleurs expo atelier conference Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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