AGENDA · Sermaises
SEMAINE DE LA FORME AVEC PITHIVIERS MAINTIEN EN FORME, PITHIVIERS (45300), Sermaises
lundi 28 septembre 2026 · PITHIVIERS (45300) · Sermaises
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME AVEC PITHIVIERS MAINTIEN EN FORME Lundi 28 septembre, 09h30 PITHIVIERS (45300) Loiret
60 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00
Gym
PITHIVIERS (45300) 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE – PITHIVIERS (45300) Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « marieadpays@gmail.com »}]
Gym