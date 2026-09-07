SEMAINE DE LA FORME AVEC SOUALIGA PASSION, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), Illkirch-Graffenstaden
lundi 28 septembre 2026 · ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) · Illkirch-Graffenstaden
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME AVEC SOUALIGA PASSION Lundi 28 septembre, 09h30 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) Bas-Rhin
3 à 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00
Nous vous invitons à découvrir ou approfondir cette discipline dans une ambiance conviviale et bienveillante. Chaque séance sera pensée pour favoriser le bien-être global : bouger, respirer, s’exprimer… et surtout se faire plaisir.
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) 19 RUE DE L’INDUSTRIE ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Ambalsxm95@gmail.com »}]
Nous vous invitons à découvrir ou approfondir cette discipline dans une ambiance conviviale et bienveillante. Chaque séance sera pensée pour favoriser le bien-être global : bouger, respirer.
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