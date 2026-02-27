Semaine de la Langue française Plumelin
Semaine de la Langue française Plumelin lundi 16 mars 2026.
Semaine de la Langue française
Médiathèque Plumelin Morbihan
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-22
2026-03-16
Semaine de la Langue française à la médiathèque.
Au programme entre autres dictée franglaise le vendredi à 19h. .
Médiathèque Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 18 67
