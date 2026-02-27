SEMAINE DE LA MARIONETTE ET DES FORMES ANIMÉES Lanuéjols

SEMAINE DE LA MARIONETTE ET DES FORMES ANIMÉES

Le Vialas Lanuéjols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Marionnettes, sons, images ouvrez grand les yeux et les oreilles !

Chaque année, Scènes Croisées et L’hiver nu vous invitent à découvrir des créations en cours, étonnantes et pleines d’émotion avec la semaine de la marionnette dans le Valdonnez. En 2026, place à la compagnie Matiloun pour sa future création Sacré (titre provisoire) .

Marionnettes, sons, images ouvrez grand les yeux et les oreilles !

Chaque année, Scènes Croisées et L’hiver nu vous invitent à découvrir des créations en cours, étonnantes et pleines d’émotion avec la semaine de la marionnette dans le Valdonnez. En 2026, place à la compagnie Matiloun pour sa future création Sacré (titre provisoire) . Elle nous avait déjà enchanté·e·s avec son spectacle Sous terre la saison dernière. Cette fois, elle s’inspire de la vie vraie de Nathalie Cabrol, une scientifique qui cherche la vie dans l’univers. Elle pose une grande question

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

Avec des images, des sons et des marionnettes, les artistes nous font ressentir les petites merveilles de la vie. Une expérience sensible, poétique et pleine de beauté. Ateliers, rencontres, des rendez-vous à ne pas manquer et un banquet pour clôturer la semaine !

Programme détaillé à venir sur scenescroisees.fr et lhivernu.com

Semaine co-accueillie à Lanuéjols par Scènes Croisées avec La Fabrique Théâtrale du Viala et l’EPCI Mont-Lozère .

Le Vialas Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Puppets, sounds, images: open your eyes and ears wide!

Every year, Scènes Croisées and L?hiver nu invite you to discover amazing, emotionally-charged creations in progress during puppet week in Valdonnez. In 2026, the Matiloun company will present its next creation, Sacré (titre provisoire) .

L’événement SEMAINE DE LA MARIONETTE ET DES FORMES ANIMÉES Lanuéjols a été mis à jour le 2026-02-24 par Conseil Départemental