Semaine de la médiation 2025

Semaine de la médiation 2025 vendredi 10 octobre 2025.

Du vendredi 10 au jeudi 18 octobre

Au programme : temps de convivialité, webinaires, ateliers de sensibilisation, théâtre-forum, conférences…

Cette semaine est pilotée par la Caf de Paris et soutenue par la Ville de Paris, le Ministère de la Justice et la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Les actions sont proposées par les associations de la Médiation familiale.

>> l’affiche de l’événement

>> le programme complet

Venez découvrir la médiation familiale, ressource essentielle pour accompagner les familles en période de déséquilibre ou de conflit relationnel.

Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T01:59:59+02:00

Date(s) :