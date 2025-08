Semaine de la Mer Fanfare et concert géant Saint-Aubin-sur-Mer

Digue Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-15 23:30:00

2025-08-15

Pour cette nouvelle journée dans le cadre de la Semaine de la Mer, rendez-vous à 14h pour une course de stand-up paddle au Club de Voile. Possibilités de location sur place.

A 18h, la Fanfare Mouv’n’Brass fait son show sur la digue avec son énergie et son groove spectaculaire !

A 20h , rendez-vous pour un grand concert au Square des Canadiens, sur le carpanorama avec

For the Hackers Kramder Mouv’n’Brass

Et toujours sur la digue, Mauna Kea vous attend de 10h30 à 17h pour ses animations sportives et ludiques ! .

Digue Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Semaine de la Mer Fanfare et concert géant

Stand-up paddle race at the Sailing Club. Rental available on site.

German : Semaine de la Mer Fanfare et concert géant

Stand-up-Paddle-Rennen im Segelclub. Mietmöglichkeiten vor Ort.

Italiano :

Gara di stand-up paddle presso il Circolo della Vela. Noleggio disponibile in loco.

Espanol :

Carrera de stand-up paddle en el Club Náutico. Se puede alquilar in situ.

