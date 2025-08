Semaine de la mer spectacle musicaux, lumineux et apéros Saint-Aubin-sur-Mer

Digue Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-14 10:00:00

fin : 2025-08-14 23:00:00

2025-08-14

Spectacle, apéro-plage … Programme complet sur notre site web

Dans le cadre de la semaine de la mer, rendez-vous à 17h30 à la salle Aubert pour un spectacle jeune public Cap vers l’Aventure par For The Hackers ! Pirates, musique et aventure pour les 5-11 ans. Entrée gratuite.

A partir de 18h , au Club de Voile vous attend l’apéro-plage et en parallèle, vous pourrez profiter d’une dégustation fruits de mer et vins au Clos Normand (18h-19h, sur inscription leclosnormand14750@gmail.com 25€/pers).

Enfin, à 22h, rendez-vous sur la plage avec les Pikooks, un spectacle magique de lumières flottantes par Porté par le Vent. À ne pas manquer !

Et toute la journée, de 10h30 à 17h, la digue accueille un espace d’initiation Mauna Kea skimboard, slackline, skate gonflable & expo éducative ! .

Digue Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Semaine de la mer spectacle musicaux, lumineux et apéros

Show, beach party … Full program on our website

German : Semaine de la mer spectacle musicaux, lumineux et apéros

Show, Aperitif am Strand … Vollständiges Programm auf unserer Website

Italiano :

Spettacolo, festa in spiaggia … Programma completo sul nostro sito web

Espanol :

Espectáculo, fiesta en la playa … Programa completo en nuestro sitio web

