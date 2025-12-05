Semaine de la Méthanisation 2025 SAGNENERGIE à Veyrac (87) Veyrac
Semaine de la Méthanisation 2025 SAGNENERGIE à Veyrac (87) Veyrac vendredi 5 décembre 2025.
Semaine de la Méthanisation 2025 Vendredi 5 décembre, 14h00 SAGNENERGIE à Veyrac (87) Haute-Vienne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-05T14:00:00 – 2025-12-05T17:00:00
Fin : 2025-12-05T14:00:00 – 2025-12-05T17:00:00
Semaine de la Méthanisation 2025 – Nouvelle-Aquitaine
Dates : Du 01 au 05 décembre 2025
Territoire : 11 départements de Nouvelle-Aquitaine
Objectifs
Valoriser les effluents et résidus agricoles
Réduire l’empreinte carbone
Diversifier les revenus agricoles
Découvrir les étapes de montage d’un projet de méthanisation
Au programme
- Présentation de projets de méthanisation en cours ou réalisés
- Témoignages d’agriculteurs ayant franchi le pas
- Premier échange avec le conseiller départemental
- Décryptage des étapes techniques et réglementaires
- Informations sur les aides financières, subventions et formations disponibles
Inscription
Formulaire d’inscription
Contacts
SAGNENERGIE à Veyrac (87) VEYRAC Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « eva.auzeric@na.chambagri.fr »}, {« type »: « email », « value »: « jennifer.beauvois@cuma.fr »}, {« type »: « email », « value »: « animation@methanaction.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649672686 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Participez u00e0 la Semaine de la Mu00e9thanisation du 1er au 5 du00e9cembre 2025 : Inscrivez vous du00e8s maintenant ! Un u00e9vu00e9nement incontournable pour du00e9couvrir la filiu00e8re qui permet de ru00e9pondre aux enjeux u00e9conomiques, agronomiques et environnementaux du mu00e9tier d’agriculteur. ud83dudccb Au programme, des immersions en plein cu0153ur de l’activitu00e9 avec des visites menu00e9es par les exploitants dans les du00e9partements de la Nouvelle Aquitaine. ud83dudce7 Contact : eva.auzeric@na.chambagri.fr ou jennifer.beauvois@cuma.fr ud83dudd17 Pour plus d’informations sur la semaine de la mu00e9thanisation : https://methanaction.com/semaine-de-la-methanisation-2025/ u2757 u00c9vu00e9nement destinu00e9 aux agriculteurs, collectivitu00e9s et conseillers agricoles.u2757 », « type »: « rich », « title »: « FORMULAIRE D’INSCRIPTION », « thumbnail_url »: « https://lh4.googleusercontent.com/nOHZjcTVNjW4Kuwk-rQDdnX3RJNgp7cHtYQd2Dp_u8qngqCZSW1TaBhOas1PMmHQycuWSUqHeBodrTU=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScULkmuuNKdjUiCLBYrg_BxMn8_953wZg-lSRJdzVDac6wEUA/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 3803}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «
« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 3803}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScULkmuuNKdjUiCLBYrg_BxMn8_953wZg-lSRJdzVDac6wEUA/viewform »}, {« link »: « mailto:animation@methanaction.com »}, {« link »: « mailto:eva.auzeric@na.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:jennifer.beauvois@cuma.fr »}]
Semaine de la Méthanisation en Nouvelle-Aquitaine, qui se déroulera du 1er au 5 décembre 2025 dans 11 départements. L’événement est destiné aux agriculteurs, porteurs de projets ou novices.