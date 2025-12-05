Semaine de la Méthanisation 2025 SAGNENERGIE à Veyrac (87) Veyrac

Semaine de la Méthanisation 2025 Vendredi 5 décembre, 14h00 SAGNENERGIE à Veyrac (87) Haute-Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T14:00:00 – 2025-12-05T17:00:00

Fin : 2025-12-05T14:00:00 – 2025-12-05T17:00:00

Semaine de la Méthanisation 2025 – Nouvelle-Aquitaine

Dates : Du 01 au 05 décembre 2025

Territoire : 11 départements de Nouvelle-Aquitaine

Objectifs

Valoriser les effluents et résidus agricoles

Réduire l’empreinte carbone

Diversifier les revenus agricoles

Découvrir les étapes de montage d’un projet de méthanisation

Au programme

Présentation de projets de méthanisation en cours ou réalisés

Témoignages d’agriculteurs ayant franchi le pas

Premier échange avec le conseiller départemental

Décryptage des étapes techniques et réglementaires

Informations sur les aides financières, subventions et formations disponibles

Inscription

Formulaire d’inscription

Contacts

Semaine de la Méthanisation en Nouvelle-Aquitaine, qui se déroulera du 1er au 5 décembre 2025 dans 11 départements. L’événement est destiné aux agriculteurs, porteurs de projets ou novices.