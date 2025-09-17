Semaine de la mobilité La cyclo-rando pour tous La Haye

Semaine de la mobilité La cyclo-rando pour tous La Haye mercredi 17 septembre 2025.

Semaine de la mobilité La cyclo-rando pour tous

La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17

« Randonnée cyclable de 14 km ouverte à tous, petits et grands. Un accompagnement peut être proposé aux personnes à mobilité réduite (vélo-pousseur, vélo-taxi, etc.) ; merci de nous contacter au 07.43.16.81.00 pour réserver le mode de transport adapté. Au départ de La Haye, l’itinéraire emprunte de petites routes bucoliques menant du bocage à la mer. Un goûter sur la plage viendra ponctuer le parcours à mi-chemin. Pour les plus motivé·es, un des encadrants proposera un parcours rallongé sur le chemin du retour. Durée 2 h. Accessible dès 7 ans. Limité à 30 participants. Lieu précisé lors de la réservation. Réservation obligatoire sur www.tourisme-cocm.fr » .

La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34

English : Semaine de la mobilité La cyclo-rando pour tous

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine de la mobilité La cyclo-rando pour tous La Haye a été mis à jour le 2025-08-22 par Côte Ouest Centre Manche