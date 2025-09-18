Semaine de la mobilité Matinée de la mobilité durable Périers

Semaine de la mobilité Matinée de la mobilité durable Périers jeudi 18 septembre 2025.

Semaine de la mobilité Matinée de la mobilité durable

Place de la précourerie Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 09:30:00

fin : 2025-09-18 13:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Une matinée dédiée à la mobilité durable vous attend à Périers rendez-vous à 9h30 sur la place de la Précourerie, accessible en bus par la ligne 303, arrêt Marché couvert .

Au besoin, vous serez accompagnés dès les arrêts de Lessay et de La Haye par un membre de l’organisation. Vous partirez ensuite pour une marche commentée d’une heure dans le bourg de Périers, suivie d’une pause gourmande et d’essais de vélos et tricycles électriques. Le repas du midi vous sera offert, pour conclure ces quatre heures placées sous le signe de la découverte et de la convivialité. Durée 4h. A partir de 10 ans. .

Place de la précourerie Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34

English : Semaine de la mobilité Matinée de la mobilité durable

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine de la mobilité Matinée de la mobilité durable Périers a été mis à jour le 2025-08-22 par Côte Ouest Centre Manche