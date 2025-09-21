Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up Dannemarie
Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up Dannemarie dimanche 21 septembre 2025.
Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up
rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 11:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Petites restaurations, tartes flambées, animations vélo, circuit des maisons remarquables, chasse au trésor, dog dancing, …
Fête au Parc Éliane PICARD à Dannemarie Entrée libre Venez nombreux !
Au programme
11h30 Ouverture des stands & animations détonantes
12h00 Discours et infos clés
Restauration gourmande toute la journée
14h00 & 16h00 Circuits patrimoine & chasse au trésor pour tous
Stands des collectivités
15h00 Dog Dancing un show à ne pas rater !
16h30 Démo de cavage
Animations non-stop
Pumptrack & vélo (Bikoach)
Parcours Agility (Club Canin accessible à tous avec votre chien)
Miel & apiculture Découvrez la ruche !
Covoiturage Covoit’Go, Blablacar Daily jeux & infos
SunGoVélo Solidaire Rencontrez une nouvelle association vélo
Défi “J’y vais” + Pays du Sundgau 0 .
rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est
English :
Light refreshments, tarts flambées, cycling activities, remarkable houses tour, treasure hunt, dog dancing, …
German :
Kleine Restaurationen, Flammkuchen, Fahrradanimationen, Rundgang zu bemerkenswerten Häusern, Schatzsuche, Dog Dancing, …
Italiano :
Rinfreschi leggeri, crostate flambées, attività in bicicletta, tour delle case notevoli, caccia al tesoro, ballo dei cani, ecc.
Espanol :
Refrescos ligeros, tartas flambeadas, actividades ciclistas, visita a casas notables, búsqueda del tesoro, baile con perros, etc.
L’événement Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up Dannemarie a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Sundgau