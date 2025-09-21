Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up Dannemarie

Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up Dannemarie dimanche 21 septembre 2025.

Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up

rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Petites restaurations, tartes flambées, animations vélo, circuit des maisons remarquables, chasse au trésor, dog dancing, …

Fête au Parc Éliane PICARD à Dannemarie Entrée libre Venez nombreux !

Au programme

11h30 Ouverture des stands & animations détonantes

12h00 Discours et infos clés

Restauration gourmande toute la journée

14h00 & 16h00 Circuits patrimoine & chasse au trésor pour tous

Stands des collectivités

15h00 Dog Dancing un show à ne pas rater !

16h30 Démo de cavage

Animations non-stop

Pumptrack & vélo (Bikoach)

Parcours Agility (Club Canin accessible à tous avec votre chien)

Miel & apiculture Découvrez la ruche !

Covoiturage Covoit’Go, Blablacar Daily jeux & infos

SunGoVélo Solidaire Rencontrez une nouvelle association vélo

Défi “J’y vais” + Pays du Sundgau 0 .

rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est

English :

Light refreshments, tarts flambées, cycling activities, remarkable houses tour, treasure hunt, dog dancing, …

German :

Kleine Restaurationen, Flammkuchen, Fahrradanimationen, Rundgang zu bemerkenswerten Häusern, Schatzsuche, Dog Dancing, …

Italiano :

Rinfreschi leggeri, crostate flambées, attività in bicicletta, tour delle case notevoli, caccia al tesoro, ballo dei cani, ecc.

Espanol :

Refrescos ligeros, tartas flambeadas, actividades ciclistas, visita a casas notables, búsqueda del tesoro, baile con perros, etc.

L’événement Semaine de la mobilité Ne manquez pas le slow-up Dannemarie a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Sundgau