Semaine de la Musique à Bourg de Péage – Maison des Associations F.Mitterand, Ecole de musique Arpema, parvis de la Mairie, Parc Mossant… Bourg-de-Péage 16 juin 2025 07:00

Drôme

Semaine de la Musique à Bourg de Péage Maison des Associations F.Mitterand, Ecole de musique Arpema, parvis de la Mairie, Parc Mossant… Divers lieux Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-06-16

fin : 2025-06-20

2025-06-16

La ville de Bourg de Péage innove cette année en proposant un format XXL pour la Fête de la Musique qui s’étalera sur la semaine du 16 au 20 Juin en divers lieux !



Toutes les animations sont accessibles en entrée libre !

Maison des Associations F.Mitterand, Ecole de musique Arpema, parvis de la Mairie, Parc Mossant… Divers lieux

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact@mairiebdp.fr

English :

The town of Bourg de Péage is innovating this year with an XXL format for the Fête de la Musique, which will take place over the week of June 16-20 at a variety of venues!



All events are free of charge!

German :

Die Stadt Bourg de Péage geht dieses Jahr neue Wege und bietet ein XXL-Format für die Fête de la Musique an, die sich über die Woche vom 16. bis 20. Juni an verschiedenen Orten ausbreiten wird!



Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt zugänglich!

Italiano :

La città di Bourg de Péage innova quest’anno proponendo un formato XXL per la Festa della Musica, che si svolgerà nella settimana dal 16 al 20 giugno in diversi luoghi!



Tutti gli eventi sono a ingresso libero!

Espanol :

La ciudad de Bourg de Péage innova este año proponiendo un formato XXL para la Fiesta de la Música, que se celebrará durante la semana del 16 al 20 de junio en diversos lugares



Todos los actos son gratuitos

