SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel Saint-Geniès
SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel Saint-Geniès jeudi 6 août 2026.
Saint-Geniès
SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel
40 Impasse de la Combe Saint-Geniès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Mettez vos sens en éveil pour relever un défi grandeur nature !
Par équipe, partez à l’aventure lors d’un rallye ponctué d’épreuves sensorielles, ludiques et sportives. Adresse, observation et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés!
A partir de 6 ans, RESERVATION OBLIGATOIRE
Mettez vos sens en éveil pour relever un défi grandeur nature !
Par équipe, partez à l’aventure lors d’un rallye ponctué d’épreuves sensorielles, ludiques et sportives.
Adresse, observation et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés.
Faites chauffer vos méninges pour résoudre des énigmes et relever des défis…alors prêts ? On vous attend… endez-vous à la ferme de Rozel à Saint-Geniès !
A partir de 6 ans, RESERVATION OBLIGATOIRE
Prévoir baskets et lampe frontale .
40 Impasse de la Combe Saint-Geniès 24412 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr
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English : SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel
Awaken your senses for a life-size challenge!
In teams, set off on an adventure rally punctuated by sensory, fun and sporting challenges. Skill, observation and team spirit will be your best allies!
Ages 6 and up, RESERVATION REQUIRED
L’événement SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel Saint-Geniès a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du pays de Fénelon
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