SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel Saint-Geniès jeudi 6 août 2026.

Saint-Geniès

SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel

40 Impasse de la Combe Saint-Geniès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Mettez vos sens en éveil pour relever un défi grandeur nature !

Par équipe, partez à l’aventure lors d’un rallye ponctué d’épreuves sensorielles, ludiques et sportives. Adresse, observation et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés!

A partir de 6 ans, RESERVATION OBLIGATOIRE

Mettez vos sens en éveil pour relever un défi grandeur nature !

Par équipe, partez à l’aventure lors d’un rallye ponctué d’épreuves sensorielles, ludiques et sportives.

Adresse, observation et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés.

Faites chauffer vos méninges pour résoudre des énigmes et relever des défis…alors prêts ? On vous attend… endez-vous à la ferme de Rozel à Saint-Geniès !

A partir de 6 ans, RESERVATION OBLIGATOIRE

Prévoir baskets et lampe frontale .

40 Impasse de la Combe Saint-Geniès 24412 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel

Awaken your senses for a life-size challenge!

In teams, set off on an adventure rally punctuated by sensory, fun and sporting challenges. Skill, observation and team spirit will be your best allies!

Ages 6 and up, RESERVATION REQUIRED

L’événement SEMAINE DE LA NUIT Défi nature à la ferme de Rozel Saint-Geniès a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du pays de Fénelon