SEMAINE DE LA NUIT Le bestiaire des sorcières Course d’orientation nocturne parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac mardi 4 août 2026.

Jayac

SEMAINE DE LA NUIT Le bestiaire des sorcières Course d’orientation nocturne

parking de la salle des fêtes de Jayac Chemin du Bournat Jayac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Partez pour une course d’orientation originale à la découverte d’animaux souvent méconnus reptiles, insectes, araignées et oiseaux. Entre observations, énigmes et anecdotes, apprenez à mieux connaître ces espèces discrètes qui peuplent nos paysages.

À travers cette course d’orientation originale, partez à la découverte d’un bestiaire surprenant composé de reptiles, insectes, araignées et oiseaux souvent méconnus. Furtifs, rampants ou ailés, ces habitants de la nature peuplent nos paysages et imaginaires, entre craintes et légendes, mais cachent des secrets fascinants que seule une observation attentive permet de révéler.

Munis d’une carte, vous devrez retrouver des balises disséminées sur le parcours et résoudre des énigmes qui vous feront découvrir les secrets de ces créatures discrètes mais essentielles à l’équilibre de la nature.

Chaque étape vous rapprochera un peu plus du monde fascinant de la “sorcière” et de ses compagnons, entre croyances, peurs et réalités scientifiques.

Alors, êtes-vous prêts à changer votre regard sur ces espèces et à lever le voile sur leurs mystères ? .

parking de la salle des fêtes de Jayac Chemin du Bournat Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 81 93

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English : SEMAINE DE LA NUIT Le bestiaire des sorcières Course d’orientation nocturne

Set off on an original orienteering race to discover animals that are often little-known: reptiles, insects, spiders and birds. Through observations, riddles and anecdotes, learn more about these discreet species that populate our landscapes.

L’événement SEMAINE DE LA NUIT Le bestiaire des sorcières Course d’orientation nocturne Jayac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du pays de Fénelon