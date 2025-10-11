Semaine de la parentalité Et si on jouait ensemble Gien

Semaine de la parentalité Et si on jouait ensemble Gien samedi 11 octobre 2025.

Semaine de la parentalité Et si on jouait ensemble

8 Bis Rue Jean Mermoz Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Ateliers parents/enfants Semaine de la parentalité

Le samedi 11 octobre, de 9h à 12h, des ateliers parents/enfants et un temps d’échange autour du thème Et si on jouait ensemble ? sont proposés au multi-accueil de Gien, animés par des professionnels de la petite enfance et Marie-Claire VK. .

8 Bis Rue Jean Mermoz Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 71 21 petiteenfance@cc-giennoises.fr

English :

Parent/child workshops ? Parenting week

German :

Eltern-Kind-Workshops ? Woche der Elternschaft

Italiano :

Laboratori per genitori e figli? Settimana della genitorialità

Espanol :

Talleres para padres e hijos ? Semana de la crianza

L’événement Semaine de la parentalité Et si on jouait ensemble Gien a été mis à jour le 2025-10-04 par OT GIEN