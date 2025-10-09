Semaine de la parentalité Montrem
Semaine de la parentalité Montrem jeudi 9 octobre 2025.
Semaine de la parentalité
Salle Jean Ferrat Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Atelier Musique avec Michel Amaro et Mélanie.
10h-11h, salle Jean Ferrat. Ouvert à tous, sur inscription.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Salle Jean Ferrat Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 74 91 73
English : Semaine de la parentalité
Music workshop with Michel Amaro and Mélanie.
10am-11am, salle Jean Ferrat. Open to all, registration required.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
German : Semaine de la parentalité
Musikworkshop mit Michel Amaro und Melanie.
10:00-11:00 Uhr, Saal Jean Ferrat. Offen für alle, mit Anmeldung.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Italiano :
Laboratorio musicale con Michel Amaro e Mélanie.
ore 10.00-11.00, sala Jean Ferrat. Aperto a tutti, iscrizione obbligatoria.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Espanol : Semaine de la parentalité
Taller de música con Michel Amaro y Mélanie.
10.00-11.00 h, sala Jean Ferrat. Abierto a todos, inscripción obligatoria.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
