Semaine de la parentalité Montrem

Salle Jean Ferrat Montrem Dordogne

Début : 2025-10-09
Atelier Musique avec Michel Amaro et Mélanie.

10h-11h, salle Jean Ferrat. Ouvert à tous, sur inscription.

Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Salle Jean Ferrat Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 74 91 73 

English : Semaine de la parentalité

Music workshop with Michel Amaro and Mélanie.

10am-11am, salle Jean Ferrat. Open to all, registration required.

Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73

German : Semaine de la parentalité

Musikworkshop mit Michel Amaro und Melanie.

10:00-11:00 Uhr, Saal Jean Ferrat. Offen für alle, mit Anmeldung.

Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73

Italiano :

Laboratorio musicale con Michel Amaro e Mélanie.

ore 10.00-11.00, sala Jean Ferrat. Aperto a tutti, iscrizione obbligatoria.

Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73

Espanol : Semaine de la parentalité

Taller de música con Michel Amaro y Mélanie.

10.00-11.00 h, sala Jean Ferrat. Abierto a todos, inscripción obligatoria.

Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73

