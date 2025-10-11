Semaine de la Parentalité Crèche Saint-Astier
Semaine de la Parentalité Crèche Saint-Astier samedi 11 octobre 2025.
Semaine de la Parentalité
Crèche 9 rue Montaigne Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Exposition sur l’allaitement, coin lecture avec Mélanie, atelier Baby Music et dance avec Suzan, Atelier Découverte sensorielle avec Aurélie.
Collation offerte.
9h15-11h15, crèche. Ouvert à tous, sur inscription.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Crèche 9 rue Montaigne Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 74 91 73
English : Semaine de la Parentalité
Exhibition on breastfeeding, reading corner with Mélanie, Baby Music and Dance workshop with Suzan, Sensory Discovery Workshop with Aurélie.
Snack offered.
9.15am-11.15am, crèche. Open to all, registration required.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
German : Semaine de la Parentalité
Ausstellung über das Stillen, Leseecke mit Melanie, Workshop Baby Music and Dance mit Suzan, Workshop Sensorische Entdeckung mit Aurélie.
Kostenlose Snacks.
9.15-11.15 Uhr, Krippe. Offen für alle, Anmeldung erforderlich.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Italiano :
Mostra sull’allattamento al seno, angolo lettura con Mélanie, laboratorio Baby Music and Dance con Suzan, laboratorio di scoperta sensoriale con Aurélie.
Merenda offerta.
9.15-11.15, asilo nido. Aperto a tutti, iscrizione obbligatoria.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Espanol : Semaine de la Parentalité
Exposición sobre la lactancia materna, rincón de lectura con Mélanie, taller Música y danza para bebés con Suzan, taller de descubrimiento sensorial con Aurélie.
Merienda ofrecida.
de 9.15 a 11.15 h, guardería. Abierto a todos, inscripción obligatoria.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
L’événement Semaine de la Parentalité Saint-Astier a été mis à jour le 2025-10-02 par Vallée de l’Isle en Périgord