Semaine de la Parentalité spectacle Saint-Astier
Semaine de la Parentalité spectacle Saint-Astier samedi 11 octobre 2025.
Semaine de la Parentalité spectacle
Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Une Gouttelette à la Mer de Miguel Amaro.
11h20, centre culturel (salle de restauration). Durée 30 mn. Ouvert à tous, sur inscription.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 74 91 73
English : Semaine de la Parentalité spectacle
A Drop in the Sea by Miguel Amaro.
11:20 am, cultural center (dining room). Duration 30 min. Open to all, registration required.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
German : Semaine de la Parentalité spectacle
Ein Tropfen am Meer von Miguel Amaro.
11:20 Uhr, Kulturzentrum (Speisesaal). Dauer: 30 Minuten. Offen für alle, Anmeldung erforderlich.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Italiano :
Una goccia nel mare di Miguel Amaro.
ore 11:20, centro culturale (sala da pranzo). Durata 30 minuti. Aperta a tutti, iscrizione obbligatoria.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
Espanol : Semaine de la Parentalité spectacle
Una gota en el mar , de Miguel Amaro.
11.20 h, centro cultural (comedor). Duración: 30 minutos. Abierto a todos, previa inscripción.
Relais Petite Enfance CCIVS 06 77 74 91 73
