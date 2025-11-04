Semaine de la parentalité Thiviers

Semaine de la parentalité Thiviers mardi 4 novembre 2025.

Semaine de la parentalité

Lieux multiples Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-04

Dans le cadre de la SEMAINE DE LA PARENTALITÉ et du déploiement du Bus Itinérant Info Familles, notre fil rouge est le thème Être parents en milieu rural c’est … et Accompagner les parents en milieu rural c’est…

Dans le cadre de la SEMAINE DE LA PARENTALITÉ et du déploiement du Bus Itinérant Info Familles, notre fil rouge est le thème Être parents en milieu rural c’est … et Accompagner les parents en milieu rural c’est… .

Lieux multiples Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86 ctg@perigord-limousin.fr

English : Semaine de la parentalité

As part of PARENTALITY WEEK and the deployment of the Itinerant Family Info Bus, our theme is Being a parent in a rural environment means… and Supporting parents in a rural environment means…

German : Semaine de la parentalité

Im Rahmen der SEMAINE DE LA PARENTALITÉ (Elternwoche) und der Einführung des Bus Itinérant Info Familles (Wanderbus für Familien) ist unser roter Faden das Thema Être parent en milieu rural c’est … (Eltern sein im ländlichen Raum ist …) und Accompagner les parents en milieu rural c’est … (Eltern im ländlichen Raum begleiten ist …)

Italiano :

Nell’ambito della SETTIMANA DELLA PARENTALITÀ e del lancio dell’Info Bus itinerante per le famiglie, il nostro tema è Essere genitori in un ambiente rurale significa… e Sostenere i genitori in un ambiente rurale significa…

Espanol : Semaine de la parentalité

En el marco de la SEMANA DE LA PARENTALIDAD y de la puesta en marcha del Autobús Itinerante de Información Familiar, nuestro tema es Ser padre en el medio rural significa… y Apoyar a los padres en el medio rural significa…

L’événement Semaine de la parentalité Thiviers a été mis à jour le 2025-10-21 par Isle-Auvézère