Semaine de la petite enfance 14 – 21 mars

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:59+01:00

Fin : 2026-03-21T00:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:00:00+01:00

Ville à hauteur d’enfants, Rouen renouvelle sa participation à la Semaine Nationale de la Petite Enfance du 14 au 21 mars 2026. Terrain de jeux et d’exploration, les crèches municipales et les bibliothèques célèbrent la petite enfance et la parentalité. Ateliers d’éveil sensoriel, heures du conte, expositions, conférence. C’est une semaine pleine de festivités, d’échanges, de partage et de découvertes qui attend les tout-petits et leurs parents !

[{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/semaine-de-la-petite-enfance »}]

Rouen renouvelle sa participation à la Semaine Nationale de la Petite Enfance du 14 au 21 mars 2026.

© Senivpetro de Freepik