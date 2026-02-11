SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2026 LES GOURMANDISES D’ALOYSE Vialas

PREMIÈRES PAGES 2026 LES GOURMANDISES D’ALOYSE

Velouté d’histoires musicales

Spectacle vibratoire composé de bulles sonores éveillant les sens, agrémenté d’objets détournés et balles de jonglage.

Vous y découvrirez des histoires savoureuses pour les petits gourmands, provenant d’albums, d’un pop-up, ainsi que d’un kamishibaï fait-maison dans lequel vous pourrez déguster les lunes à croquer.

C’est aussi une invitation à goûter un monde musical, instrumental et vocal.

Parmi d’autres sonorités, vous entendrez celles, inhabituelles et exotiques, du koto (instrument japonais à cordes). Mais aussi la voix dans ses différentes intonations improvisée ou qui entonne des mélodies populaires, ou encore qui déclame un menu pour le moins extra-ordinaire et coloré. Au delà de l’évocation de diverses gourmandises, les sons apportent aussi leur lot de plaisir.

Des friandises de mots, de sons et d’images… de la douceur pour les oreilles, les yeux et le cœur.

Tout public (0-3 ans et leur famille) .

médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie

English :

Vibratory show with sound bubbles to awaken the senses, enhanced by diverted objects and juggling balls.

You’ll discover tasty stories for little gourmands, from albums, a pop-up, and a homemade kamishibaï in which you can taste the chewy moons.

All ages (0-3 years and their families)

