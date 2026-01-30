Semaine de la petite enfance à la MJC MJC Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence

Semaine de la petite enfance à la MJC

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-14

Date(s) :

Tout au long de la semaine, nous vous proposons des ateliers en familles pour les 0-4 ans au sein de notre MJC !

.

MJC Saint-Marcel-lès-Valence 265, rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 08 12 68 enfamillemjcsmlv@orange.fr

English :

All week long, we offer family workshops for 0-4 year olds at our MJC!

