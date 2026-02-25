Semaine de la petite enfance Animation Lapin de Pâques Porte de France Marsal

Semaine de la petite enfance Animation Lapin de Pâques

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 15:30:00

2026-03-25

Lapin ou lièvre de Pâques ? Mais d’où vient ce symbole ? Découvre son histoire et crée ensuite

une jolie décoration en attendant Pâques.Enfants

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

Easter bunny or Easter hare? But where does this symbol come from? Discover its history and then create

a pretty decoration in anticipation of Easter.

