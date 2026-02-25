Semaine de la petite enfance Animation Petits pas et pirouettes Porte de France Marsal

Semaine de la petite enfance Animation Petits pas et pirouettes

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-20 2026-03-22

Grandir c’est apprendre à avancer, à petits pas

hésitants. C’est un début vers l’autonomie pour

des découvertes où chaque expérience permet

d’explorer son équilibre physique et émotionnel.

Venez découvrir un espace ludique et amusant

dédié aux tout-petits. Accompagné de Doudou

et des adultes, diverses expérimentations

mobiliseront tous les sens de nos petits.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

Growing up means learning to move forward in small, hesitant steps

hesitant steps. It’s the first step towards autonomy

discoveries where each experience

physical and emotional balance.

Come and discover a fun and playful space

dedicated to toddlers. Accompanied by Doudou

and adults, a variety of experiments

will engage all our little ones’ senses.

L'événement Semaine de la petite enfance Animation Petits pas et pirouettes Marsal a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DU PAYS SAULNOIS