Semaine de la petite enfance Argenton-sur-Creuse

Semaine de la petite enfance

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-18 17:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-19 2026-03-21

Venez fêter la semaine de la petite enfance 2026 à la bibliothèque Rollinat

Cocon par la Compagnie E7KA Plongez dans l’univers de la danse accompagné de la magie des sonorités de la harpe.

Mercredi Séance Jeune public.

Jeudi Séance tout-petit 9/36 mois.

Samedi Atelier sensoriel pour tout-petit, en partenariat avec le RPE de la CC Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse, pour les 9/36 mois. .

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

English :

Celebrate Early Childhood Week 2026 at the Rollinat Library

