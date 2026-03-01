Semaine de la petite enfance Argenton-sur-Creuse
Semaine de la petite enfance Argenton-sur-Creuse mercredi 18 mars 2026.
Semaine de la petite enfance
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : Jeudi 2026-03-18 17:00:00
fin : 2026-03-18
Début : Jeudi 2026-03-18 17:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18 2026-03-19 2026-03-21
Venez fêter la semaine de la petite enfance 2026 à la bibliothèque Rollinat
Cocon par la Compagnie E7KA Plongez dans l’univers de la danse accompagné de la magie des sonorités de la harpe.
Mercredi Séance Jeune public.
Jeudi Séance tout-petit 9/36 mois.
Samedi Atelier sensoriel pour tout-petit, en partenariat avec le RPE de la CC Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse, pour les 9/36 mois. .
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01
English :
Celebrate Early Childhood Week 2026 at the Rollinat Library
L’événement Semaine de la petite enfance Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Vallée de la Creuse