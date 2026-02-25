Semaine de la Petite Enfance au MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux

Semaine de la Petite Enfance au MAHB

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-21 10:30:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-21 2026-04-21

Le MAHB participe à la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui se déroule partout en France du 14 au 22 mars.

Le musée propose aux parents de très jeunes enfants, des activités adaptées, au milieu des collections lectures, chasse au doudou, relaxation parent-enfant, découverte sensorielle.

Le MAHB participe à la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui se déroule partout en France du 15 au 22 mars.

Le musée propose aux parents de très jeunes enfants, des activités adaptées, au milieu des collections lectures, chasse au doudou, relaxation parent-enfant, découverte sensorielle. .

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MAHB is taking part in the Semaine Nationale de la Petite Enfance (National Early Childhood Week), which runs throughout France from March 14 to 22.

The museum offers parents of very young children a range of activities in the midst of the collections, including readings, a soft toy hunt, parent-child relaxation and sensory discovery.

L’événement Semaine de la Petite Enfance au MAHB Bayeux a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Bayeux Intercom