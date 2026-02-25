Semaine de la petite enfance au musée georges de la tour Place Jeanne-d’Arc Vic-sur-Seille

Semaine de la petite enfance au musée georges de la tour

Place Jeanne-d’Arc Musée Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Samedi 2026-03-17 10:30:00

fin : 2026-03-17 11:15:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-19 2026-03-21

Semaine de la petite enfance. Enfant 0 à 3 ans.

Réservation oui

Tarif 4E

Cette année pour la semaine de la petite enfance, place à l’équilibre, qu’il soit physique ou émotionnel, venez vivre au musée une expérience pas comme les autres. Cette aventure commencera par la découverte sensorielle d’une œuvre puis nous expérimenterons l’équilibre dans l’espace dédié aux tout petit.Enfants

4 .

Place Jeanne-d’Arc Musée Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mdgdlt@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Semaine de la petite enfance. Children aged 0 to 3.

Booking yes

Price 4E

This year?s Early Childhood Week is all about balance, whether physical or emotional. Come to the museum for an experience like no other. This adventure begins with a sensory discovery of a work of art, followed by an experiment in balance in the space dedicated to the very young.

L’événement Semaine de la petite enfance au musée georges de la tour Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DU PAYS SAULNOIS