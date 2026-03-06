Semaine de la petite enfance Matinée jeux des tout petits Médiathèque Loctudy
Semaine de la petite enfance Matinée jeux des tout petits
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Début : 2026-03-18
Les jeux de société de la médiathèque sont à votre disposition pour vous amuser avec les tout petits.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
