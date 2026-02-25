Semaine de la petite enfance Spectacle L’équilibre et déséquilibre Porte de France Marsal

Semaine de la petite enfance Spectacle L’équilibre et déséquilibre

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 16:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-22

Emmenez vos tout-petits dans une animation

contée, chantée, mimée, rythmée et dansée !

Il y aura du déséquilibre (se pencher à la limite

de tomber), du retour à l’équilibre affectif et

relationnel, notamment avec le doudou, de

l’équilibre symbolique (entre bruit et silence),

des postures à mimer, de la confiance en soi et

de l’autonomie encouragées, et stimulées par

l’utilisation de nombreuses petites percussions.

N’oubliez pas le doudou de votre enfant,

son meilleur compagnon d’aventure !

Sur réservation. Enfants de 0 à 3 ans uniquement.

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

Take your little ones on a journey of storytelling

storytelling, singing, mime, rhythm and dance!

There will be imbalance (bending over to the point of falling)

fall), a return to emotional and relational balance

balance, notably with the doudou, symbolic balance

symbolic balance (between noise and silence),

postures to be mimed, self-confidence and autonomy

self-confidence and autonomy, stimulated by the

the use of numerous small percussion instruments.

Don?t forget your child?s blanket,

their best adventure companion!

Reservations required. Children aged 0 to 3 only.

