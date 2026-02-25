Semaine de la petite enfance Spectacle L’équilibre et déséquilibre Porte de France Marsal
Semaine de la petite enfance Spectacle L’équilibre et déséquilibre Porte de France Marsal mercredi 18 mars 2026.
Semaine de la petite enfance Spectacle L’équilibre et déséquilibre
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 16:30:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18 2026-03-22
Emmenez vos tout-petits dans une animation
contée, chantée, mimée, rythmée et dansée !
Il y aura du déséquilibre (se pencher à la limite
de tomber), du retour à l’équilibre affectif et
relationnel, notamment avec le doudou, de
l’équilibre symbolique (entre bruit et silence),
des postures à mimer, de la confiance en soi et
de l’autonomie encouragées, et stimulées par
l’utilisation de nombreuses petites percussions.
N’oubliez pas le doudou de votre enfant,
son meilleur compagnon d’aventure !
Sur réservation. Enfants de 0 à 3 ans uniquement.Enfants
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
English :
Take your little ones on a journey of storytelling
storytelling, singing, mime, rhythm and dance!
There will be imbalance (bending over to the point of falling)
fall), a return to emotional and relational balance
balance, notably with the doudou, symbolic balance
symbolic balance (between noise and silence),
postures to be mimed, self-confidence and autonomy
self-confidence and autonomy, stimulated by the
the use of numerous small percussion instruments.
Don?t forget your child?s blanket,
their best adventure companion!
Reservations required. Children aged 0 to 3 only.
