Semaine de la petite enfance Spectacle Les mystères du sel, par la compagnie Collaps’art Porte de France Marsal

Semaine de la petite enfance Spectacle Les mystères du sel, par la compagnie Collaps’art

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Dans ce nouvel épisode de Kosmos Science Power Le Pouvoir de la Science , le célébrissime

Pr. Boris Bouldanof et sa doctorante Brigitte Deterrain s’attaquent au sel, cette substance à la fois banale

et mystérieuse, présente partout autour de nous. Entre science et grain de folie, le Professeur explorera ses

pouvoirs cachés à travers des questions aussi sérieuses qu’improbables super-cristal, dinosaures trop salés,

frites sans sel, momies, morue, choucroute, routes d’hiver, PVC, dentifrice, piscines…

et même une baleine sortie de nulle part.

Spectacle humoristique scientifique créé en 2019 avec le soutien de l’Université de Lorraine et l’Escale des Sciences.Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

In this new episode of Kosmos Science Power? The Power of Science , the world-famous

Prof. Boris Bouldanof and his doctoral student Brigitte Deterrain tackle salt, a substance both commonplace and mysterious

mysterious substance all around us. Between science and madness, the Professor explores its hidden powers

through questions as serious as they are improbable: super-crystal, dinosaurs with too much salt,

salt-free French fries, mummies, cod, sauerkraut, winter roads, PVC, toothpaste, swimming pools?

and even a whale out of nowhere.

Scientific comedy show created in 2019 with the support of the Université de Lorraine and Escale des Sciences.

