Semaine de la Pop Philosophie Divers lieux BMVR Alcazar, théâtre de la Criée, tiers-lab des transitions, muuséum d’histoire naturelle, Marseille 1er Arrondissement

Du 11/10 au 18/10/2025, tous les jours. Divers lieux BMVR Alcazar, théâtre de la Criée, tiers-lab des transitions, muuséum d'histoire naturelle, Cité de la musique, bibliothèque départementale des Bouches du Rhône… Marseille 1er Arrondissement

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-18

2025-10-11

Du 11 au 18 octobre 2025, La Semaine de la Pop Philosophie revient à Marseille sous le thème Éloge de la complexité, face au simplisme et au populisme .

Cette 17ème édition, placée sous le parrainage du grand sociologue Edgar Morin, offre un temps d’arrêt pour réfléchir et dialoguer, au travers de conférences, rencontres et projections dans des lieux emblématiques de Marseille.

Dans un monde où crises écologiques, technologiques et sociales se multiplient, notre quotidien devient de plus en plus complexe. Face à cette complexité, une lecture simpliste, réductrice de la réalité tend à se répandre. Philosophes, scientifiques, écrivains et autres se saisissent de ce paradoxe pour l’éclairer à la lumière de leur discipline.

Parmi les temps forts du festival

La mort c’est la vie , conférence de Boris Cyrulnik (vendredi 17 octobre, Muséum d’histoire naturelle) ; Vérités alternatives, fake news et complotisme entre manipulation et croyance , rencontre avec Julien Giry, politiste et Séverine Falkowicz, psychologue (lundi 13 octobre, Bibliothèque départementale Gaston Defferre) ; La philosophie et la haine de la démocratie , conférence de Barbara Stiegler, philosophe (mercredi 15 octobre, Bibliothèque de l’Alcazar).



Évènements principalement gratuits Réservation conseillée .

Divers lieux BMVR Alcazar, théâtre de la Criée, tiers-lab des transitions, muuséum d'histoire naturelle, Cité de la musique, bibliothèque départementale des Bouches du Rhône… Marseille 1er Arrondissement

English :

From October 11 to 18, 2025, La Semaine de la Pop Philosophie returns to Marseille, under the theme « In Praise of Complexity, Against Simplism and Populism ».

German :

Vom 11. bis 18. Oktober 2025 kehrt die Woche der Pop-Philosophie unter dem Motto « Lob der Komplexität, angesichts von Simplizismus und Populismus » nach Marseille zurück.

Italiano :

Dall’11 al 18 ottobre 2025, La Semaine de la Pop Philosophie torna a Marsiglia, con il tema « Elogio della complessità, di fronte al semplicismo e al populismo ».

Espanol :

Del 11 al 18 de octubre de 2025, La Semaine de la Pop Philosophie vuelve a Marsella, bajo el lema « Elogio de la complejidad, contra el simplismo y el populismo ».

