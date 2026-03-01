Semaine de la prévention routière

Espace Artémis La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:00:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-25

La Ville propose un atelier gratuit destiné aux plus de 60 ans titulaires du permis de conduire, le mercredi 25 mars de 9h à 12h à l’Espace Artémis. Animé par les éducateurs du service des sports et un inspecteur du permis de conduire, ce temps d’échange permettra de réviser le code de la route, d’aborder les pratiques de conduite du quotidien et les risques liés à l’alcool et aux médicaments. inscription obligatoire avant le 24 mars auprès du Centre communal d’Action Sociale – 13 rue Viet 02 43 60 72 74 .

Espace Artémis La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 74

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English :

L’événement Semaine de la prévention routière La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude