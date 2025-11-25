Semaine de la Prévention Saint-Berthevin

Semaine de la Prévention

Du 25 au 28 novembre, le Centre social Le Lien propose une semaine entière dédiée à la prévention et au bien-être, à travers des temps ludiques, éducatifs et conviviaux pour tous les âges. L’occasion de découvrir, d’échanger, et de s’informer dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous.

Mardi 25 novembre Atelier “Chauffe-Citron”

– Pour les adultes et séniors, sans trouble avancé de la mémoire.

Envie de stimuler vos neurones dans la bonne humeur ? Cet atelier-jeu instructif et convivial est fait pour vous ! Venez tester votre mémoire et votre logique tout en partageant un moment agréable.

– De 10h à 11h30 L’Écho du Lien

Mardi 25 novembre À la découverte de la Maison Géante

– Pour les professionnels de la petite enfance et les parents de jeunes enfants.

Et si vous voyiez le monde à la hauteur des tout-petits ? Cette expérience immersive vous plonge dans une maison à taille d’enfant pour mieux comprendre leurs besoins et leur univers.

– De 19h à 20h30 L’Agora, salle Concise

Mercredi 26 novembre Atelier motricité

– Pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents.

Bouger, grimper, sauter, découvrir… Un espace de motricité libre où les jeunes enfants explorent leurs capacités en toute sécurité, accompagnés par Ophélie Tricot, psychomotricienne.

– De 9h30 à 11h Espace sportif Bernard Le Godais

Mercredi 26 novembre Gestes de premiers secours et sécurité routière

– Pour les enfants de 3 à 10 ans selon l’activité.

Les enfants inscrits à l’Île aux Mômes auront la chance d’apprendre les gestes de premiers secours pour savoir réagir en cas d’urgence. Les plus petits, de 3 à 6 ans, seront sensibilisés à la circulation à pied et à vélo, pour se déplacer en toute sécurité.

– Durant l’après-midi Ile aux Mômes

Mercredi 26 novembre Maison Géante

– Pour les professionnels de la petite enfance et les parents de jeunes enfants.

Et si vous voyiez le monde à la hauteur des tout-petits ? Cette expérience immersive vous plonge dans une maison à taille d’enfant pour mieux comprendre leurs besoins et leur univers.

– De 14h à 17h L’Agora, salle Concise

Mercredi 26 novembre Atelier Prenons soin de notre corps

– Pour les assistantes maternelles.

Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin des autres ! Une ergothérapeute partagera conseils et astuces pour adopter les bons gestes et préserver son corps dans les activités du quotidien.

– De 19h à 21h Salle Concise, L’Agora

Vendredi 28 novembre Bien vieillir au volant

– Pour les plus de 60 ans.

Conduire en toute sérénité, ça s’entretient ! Une matinée autour du code de la route, suivie d’un après-midi de mise en pratique au volant d’une voiture automatique. Une expérience utile et rassurante.

– De 9h à 12h puis séances pratiques l’après-midi L’Écho du Lien

– Tarif 10 €

Renseignements et inscriptions auprès du Lien.

Tél. 02.85.68.00.10 .

64 Avenue Saint-Exupéry Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 85 68 00 10 accueil.lelien@ville-saint-berthevin.fr

English :

From November 25 to 28, the Le Lien social center is offering an entire week dedicated to prevention and well-being, with fun, educational and friendly activities for all ages. It’s an opportunity to discover, share and learn in a warm atmosphere open to all.

German :

Vom 25. bis 28. November bietet das Sozialzentrum Le Lien eine ganze Woche, die der Prävention und dem Wohlbefinden gewidmet ist, mit spielerischen, pädagogischen und geselligen Angeboten für alle Altersgruppen. Die Gelegenheit, in einer herzlichen und offenen Atmosphäre zu entdecken, sich auszutauschen und zu informieren.

Italiano :

Dal 25 al 28 novembre, il centro sociale Le Lien propone un’intera settimana dedicata alla prevenzione e al benessere, con attività divertenti, educative e amichevoli per tutte le età. È un’occasione per scoprire, scambiare idee e saperne di più in un’atmosfera accogliente e aperta a tutti.

Espanol :

Del 25 al 28 de noviembre, el centro social Le Lien ofrece toda una semana dedicada a la prevención y el bienestar, con actividades lúdicas, educativas y amenas para todas las edades. Es una oportunidad para descubrir, intercambiar ideas y saber más en un ambiente cálido y abierto a todos.

